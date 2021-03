Nessuna offerta di rinnovo per il grande ex Juventus e così si alimentano ulteriormente le voci di un possibile ritorno a Torino. Ecco gli ostacoli

Decisivo giovedì al ‘Meazza’ contro il Milan, Paul Pogba rimane sempre al centro dei riflettori del calciomercato. La sua permanenza al Manchester United oltre questa stagione è tutt’altro che certa, in lui ci sarebbe la voglia di cambiare aria, magari di far ritorno in quella Juventus dove è di fatto esploso ai massimi livelli.

I bianconeri non scartano la possibilità di un nuovo ‘matrimonio’ col francese, facendo affidamento su due aspetti: il primo, gli ottimi rapporti coi ‘Red Devils’, senza contare quelli con l’agente Mino Raiola; il secondo è che il suo contratto scade nel giugno 2022. A tal proposito, oggi il ‘Telegraph’ scrive che al momento i ‘Red Devils’ non hanno intenzione di proporgli il rinnovo. Pogba resta quindi in scadenza fra appena un anno, il che potrebbe consentire ai bianconeri di tentare l’acquisto a una cifra ‘contenuta’, previa magari una cessione importante.

Potrebbero ‘bastare’ 50-60 milioni al massimo per Pogba? Forse sì, se non prolunga il contratto, certo è che la Juve – in un momento di crisi economica – dovrebbe poi farsi carico di uno stipendio importante, importantissimo dato che il Campione del Mondo, nel mirino anche delle big spagnole oltre che del Paris Saint-Germain, guadagna la bellezza di 17 milioni di euro l’anno.