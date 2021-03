Sorteggi Europa League, che sfida per la Roma | Avversario ostico

La competizione europea proseguirà con i quarti di finale. La Roma aspetta di sapere quale sarà l’avversaria che le verrà assegnata nei sorteggi di Europa League, in programma oggi alle 13.00

La Roma è l’unica squadra italiana rimasta nelle competizioni europee. La giornata di ieri ha visto, infatti, un’altra bella vittoria per gli uomini di Fonseca contro lo Shakhtar Donetsk, questa volta fuori casa con il punteggio di 1-2. Non è andata bene, invece, al Milan che ha dovuto abdicare contro il Manchester United che ha vinto contro i rossoneri per 0-1 con gol di Paul Pogba. A questo punto della competizione sono ora 8 le squadre rimaste in corsa e che aspettano di conoscere quali saranno le loro avversarie per i quarti di finale della competizione. Gli accoppiamenti verranno sorteggiati oggi venerdì 19 marzo a Nyon.

Il regolamento è chiaro sullo svolgimento: si tratterà, infatti, di un sorteggio libero. Non sono previste, dunque, teste di serie e questa volta non ci saranno limitazioni relative la provenienza geografica della squadra: si potranno, quindi, affrontare due club della stessa Nazione. La prima estratta giocherà, inoltre, la partita di andata in casa. Le otto squadre che si sono qualificate ai quarti sono: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna).

Sorteggi Europa League, la simulazione: la Roma sfida l’Arsenal

In una simulazione effettuata da Calciomercato.it, l’urna di Nyon non sarebbe particolarmente benevola nei confronti della Roma. Il club giallorosso, infatti, dopo aver brillantemente superato lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale, si troverebbero di fronte l’Arsenal. Un accoppiamento dal grande fascino per il club giallorosso. I Gunners non stanno vivendo una stagione particolarmente positiva in campionato, dove sono attualmente decimi in classifica, ma hanno in rosa giovani di grande qualità, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Di seguito vi proponiamo il tabellone completo emerso dalla nostra simulazione.