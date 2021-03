In casa Inter arriva l’ufficialità di una nuova positività al Covid nel gruppo squadra

Un altro positivo al Covid-19 nell’Inter. Dopo i casi di D’Ambrosio, de Vrij e Vecino che hanno portato al rinvio ufficiale della partita contro il Sassuolo arriva anche un nuovo tampo positivo. In queste ore vi abbiamo raccontato che l’esito dei test effettuati ieri in seguito agli ultimi casi era risultato negativo per tutti i calciatori. Ed effettivamente è così, dal momento che il nuovo positivo fa parte del gruppo squadra, ma non è un giocatore. Tuttavia, la squadra si è già sottoposta a un nuovo giro di tamponi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano – in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri – comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo“.