Juventus, arrivano voci dalla Spagna: niente Cristiano Ronaldo, il Manchester United punta a Messi e non al ritorno del portoghese

Complice anche l’eliminazione dalla Champions League della Juventus, il nome di Cristiano Ronaldo è finito ancor più alla ribalta nelle ultime settimane. Il portoghese fa sempre parlare di sé, ma di lui si è iniziato a discutere anche di futuro. Perché il contratto dell’attaccante lusitano è in scadenza nel giugno 2022. Resta dunque solo un anno di contratto con il club bianconero, che dovrà valutare attentamente come comportarsi già quest’estate. Perché il contratto da 31 milioni di euro a stagione pesa e non poco nelle casse bianconere e perché il portoghese ha compiuto 36 anni lo scorso febbraio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, niente Ronaldo: il Manchester United punta Messi

A proposito del futuro di Ronaldo, si è parlato per il portoghese anche di possibili ritorni. Al Real Madrid, ma anche al Manchester United. Dalla Spagna però smentiscono quest’ipotesi e rilanciano. ‘Don Balon’ sottolinea infatti come i ‘Red Devils’ non solo non siano intenzionati a riportare Ronaldo a Manchester, ma come il vero obiettivo sia rappresentato da Leo Messi. La ‘Pulga’ è in scadenza di contratto con il Barcellona e nonostante il ritorno di Laporta come presidente, il suo addio resta probabile, soprattutto per via del fatto che i catalani non possono offrire cifre importanti come altri top club europei, quali Manchester City o Paris Saint-Germain.

Ma anche lo United si sarebbe inserito tra le pretendenti e avrebbe addirittura già avviato contatti con il padre del giocatore, Jorge.