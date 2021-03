Dopo la positività al Covid-19 di Handanovic la Lega starebbe monitorando la situazione in casa Inter: gara col Sassuolo a rischio rinvio

C’è grande preoccupazione in casa Inter dopo la positività al Covid-19 di Samir Handanovic. Il focolaio nel Torino delle scorse settimane è la causa principale delle ansie dei nerazzurri: oltre a Danilo D’Ambrosio, è arrivata anche la positività del portiere sloveno. Nella giornata di ieri, come da protocollo, tutti i giocatori del club meneghino sono stati sottoposti ad un ciclo di tamponi i cui risultati sono attesi in mattinata. Come rivelato da ‘Repubblica’, si starebbe paventando un rischio rinvio per il prossimo impegno in campionato dell’Inter contro il Sassuolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Serie A, Inter-Sassuolo a rischio rinvio | La situazione

Tutti i fari sono puntati sui risultati del ciclo di tamponi effettuato ieri dai giocatori di Antonio Conte. Nel giro di una settimana Inter, Torino e Sassuolo si sono sono incontrare già due volte e sabato sarà il turno dei nerazzurri contro i neroverdi. Un’eventualità che spaventa un po’ tutti, dopo il focolaio granata ed i primi casi all’interno del club meneghino. Anche i giocatori del Sassuolo sono monitorati in maniera costante e lo saranno fino alla partita di questo weekend. Se dovessero verificarsi altre positività, tra meneghini ed emiliani, allora la Serie A potrebbe assistere ad un nuovo rinvio.