Comunicato ufficiale dell’Inter dopo l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori nerazzurri e lo staff: positivo Samir Handanovic

Nuova tegola per l’Inter e Antonio Conte. Dopo D’Ambrosio, è risultato positivo al Covid anche Samir Handanovic. “FC Internazionale Milano – si legge nella nota ufficiale del club nerazzurro – comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Pogba a Emerson e Torreira | I possibili (grandi) ritorni in Serie A

“Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”, conclude il comunicato. Handanovic non si è allenato oggi pomeriggio, non si sentiva al massimo e aveva lasciato precauzionalmente Appiano Gentile – in accordo con Conte e lo staff medico – prima che arrivasse l’esito del tampone. Sabato sera contro il Sassuolo, quindi, dovrebbe toccare a Radu difendere la porta nerazzurra. Fin qui il rumeno, tornato a Milano l’estate scorsa, non ha mai giocato.