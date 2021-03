Bocciatura eccellente per un rossonero al termine del primo tempo di Milan-Manchester United: i tifosi non perdonano

Theo Hernandez bocciato: i tifosi del Milan non perdonano il terzino francese alla fine del primo tempo di Milan-Manchester United. Critiche pesanti per il calciatore rossonero colpevole di un approccio al match troppo morbido. L’ex Real Madrid finisce nel mirino della critica: “è distratto” scrive un utente su Twitter ed un altro approva “non fa una partita decente da Milan-Lazio“. E c’è chi trova anche il motivo: “Si è montano la testa”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Theo Hernandez si è leggermente montato la testa secondo me — Bobby Mcfly (@BobbyMcflyy) March 18, 2021

TOGLI THEO HERNANDEZ, BASTA OOOO — SmartUorki (@frmas94) March 18, 2021

Sono solo io a vedere Theo Hernandez un pò distratto ultimamente? — alessio crobu (@alessiocrobu) March 18, 2021

Theo Hernandez non fa una partita decente da Milan – Lazio — 𝟵𝙧𝙖𝙯𝙮 ⚪⚫ (@_grazy87) March 18, 2021