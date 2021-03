Donnarumma criticato dopo la rete di Pogba in Milan-Manchester United: per i tifosi la colpa del gol è anche sua

Il Milan passa in svantaggio ad inizio ripresa con il Manchester United. Paul Pogba ha beffato Donnarumma sul proprio palo e così il portiere rossonero è finito nel mirino dei tifosi. Su Twitter sono tante le critiche all’estremo difensore e non soltanto da parte dei tifosi del Milan. C’è chi evidenzia il fatto che prende sempre gol sul suo palo e chi non h dubbi: “Una rete così non la può prendere”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Tifosi italiani ma non solo: anche dall’estero arrivano critiche non troppo velate a Donnarumma. Dalla Francia, ad esempio, un utente lo boccia senza mezzi termini: “Ancora una prova che non è un grande portiere”.

Alcuni tweet su Donnarumma:

donnarumma sul suo palo come sempre — TiaZ. (@acmattia_1899) March 18, 2021

Tra Kessie e Donnarumma coperto malissimo il primo palo…#MilanManchesterUnited — Jacopo 🔴⚫️ (@Jacop83) March 18, 2021

Avrà sbagliato Meite ma Donnarumma un goal così sul primo palo non può prenderlo — Giacomo (@_TEDDYBEARS__) March 18, 2021

Quante colpe ha Donnarumma quando scopre il suo palo inspiegabilmente? #MilanManchesterUnited — AndreFerra84 🔴⚫️ (@AndreFerra84) March 18, 2021