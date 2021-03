La Lazio sta vivendo una piccola disavventura nelle ultime ore dopo l’eliminazione contro il Bayern Monaco. Squadra bloccata a causa del maltempo

Partenza rinviata e squadra bloccata a Monaco per tutta la notte. A causa del maltempo che si è abbattuto sulla città bavarese la Lazio non è riuscita ancora a tornare a Roma. I biancocelesti, al termine della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, ieri sera hanno raggiunto l’aeroporto Franz Josef Strauss con l’intenzione di salire a bordo del charter che li avrebbe riportare nella Capitale.

Nulla da fare: neve e ghiaccio non hanno reso possibile il decollo del volo. Dietrofront: tutti di nuovo in hotel. Nuova partenza programmata per la tarda mattinata di oggi (sempre tempo permettendo) e allenamento nel pomeriggio nel centro sportivo di Formello. Prima seduta in vita della sfida con l’Udinese, in programma domenica alle ore 15:00 alla Dacia Arena.