Una rete di Paul Pogba decide Milan-Manchester United: inglesi ai quarti di finale, rammarico per i rossoneri

Troppe assenze per il Milan: i rossoneri, in formazione rimaneggiata, escono dall’Europa League per mano del Manchester United. Decide Paul Pogba ad inizio ripresa: il francese impiega appena tre minuti dal suo ingresso in campo per mettere la firma su vittoria e qualificazione dei Red Devils. Pioli tiene Ibrahimovic in panchina e si affida a Castillejo come falso nove, ma lo spagnolo non riesce ad incidere. Il primo tempo corre via senza grossi sussulti e per i rossoneri lo 0-0 all’intervallo è un risultato che significherebbe qualificazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Milan-Manchester United, Pogba lancia i Red Devils

Solskjaer manda in campo Pogba ad inizio ripresa e dopo appena tre minuti il francese punisce Donnarumma. Azione confusa nell’area rossonera, i difensori del Milan non riescono a spazzare e l’ex Juventus ne approfitto, battendo il portiere sul suo palo. Pioli manda in campo anche Ibrahimovic per l’assalto finale: lo svedese ci prova di testa ma Henderson dice di no. Finisce 0-1: per il Milan è la fine della corsa europea, la Roma resta l’unica italiana ancora impegnata in una competizione continentale.

MILAN-MANCHESTER UNITED 0-1: 48′ Pogba (MA)