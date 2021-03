Lo Spezia, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato che il centrocampista Nahuel Estevez è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico

Altro positivo in casa Spezia. Il club ligure e il suo tecnico Vincenzo Italiano perdono Nahuel Estevez. Il centrocampista – come si legge su una nota apparsa sul sito ufficiale – è risultato positivo al Covid-19 a seguito del ciclo di tamponi di controllo.

Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo. Si tratta del terzo positivo in pochi giorni, dopo Provedel e un altro caso, la cui identità non è stata resa nota.