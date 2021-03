Finisce 3-2 il recupero della 24esima giornata tra Torino-Sassuolo: la doppietta di Zaza e le parate di Sirigu regalano la vittoria in rimonta ai granata

Una partita dalle mille emozioni quella andata in scena all’Olimpico Grande Torino tra Torino e Sassuolo. La sfida, valida per il recupero della 24esima giornata di Serie A, finisce 3-2 in favore dei granata, che dopo i primi 45 minuti di gara si trovavano sotto per 0-2. Decisivo nella rimonta il grande ex Simone Zaza. L’attaccante lucano, autore di una doppietta, firma il primo e il terzo gol dei padroni di casa, che nei minuti finali conquistano tre punti fondamentali per la salvezza.

Le cose si erano messe bene per i neroverdi, con Berardi che aveva sbloccato il risultato dopo solo 6 minuti di gioco. Lo stesso attaccante calabrese aveva trovato poi il raddoppio con un bel tiro al volo di sinistro al 38′. Una doppietta che sembrava aver steso i padroni di casa, che non sono riusciti a riaprire le marcature nei primi minuti di ripresa, complice anche una bellissima parata di Consigli su Mandragora. Il Sassuolo ha la chance per chiuderla, ma Lyanco salva sulla linea di testa il tiro di Caputo. A riaprire la gara ci pensa però Zaza, subentrato nella ripresa al posto di Rincon. L’attaccante lucano, ex della gara, firma il gol al 76′. Nel finale succede di tutto. A cinque minuti dal termine Mandragora trova il pari dopo una ribattuta di Consigli. Sirigu, a due minuti dalla fine, salva prodigiosamente su Obiang. E Zaza, nel secondo minuto di recupero firma il gol del definitivo 3-2 per la festa granata.