Nuovo assalto dalla Spagna in ottica calciomercato Sassuolo. Per rinforzare il Siviglia, Monchi punto un giocatore di De Zerbi

Arrivato nel luglio del 2019 dal Borussia Dortmund in prestito biennale con obbligo di riscatto, Jeremy Toljan è riuscito ad adattarsi bene alla Serie A. In estate il Sassuolo trasformerà il trasferimento in definitivo, ma il futuro del terzino destro tedesco di origini statunitensi classe 1994 potrebbe essere in una big che gioca la Champions League. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, il Ds Monchi sta pensando all’esterno di De Zerbi per rinforzare il Siviglia la prossima stagione. Dal canto suo il club emiliano è disposto ad aprire ad una cessione di Toljan, ma chiede una cifra importante intorno agli 8 milioni di euro.