Calciomercato Juventus, Haaland vuole il Real Madrid | C'è l'ostacolo

Erling Haaland sta stupendo il mondo intero a suon di gol e grandi prestazioni. Si discute molto delle opportunità relative il suo futuro: di seguito tutte le ultime novità

La Juventus sembra pronta a effettuare una vera e propria rivoluzione a partire dalla prossima estate. I bianconeri, dopo l’eliminazione di Champions League agli ottavi di finale per mano del Porto, sembrano all’alba di un nuovo progetto giovane. Negli ultimi minuti, vi abbiamo riportato diversi nomi sulla lista di Fabio Paratici e che potrebbero fare particolarmente comodo ai bianconeri. Attenzione, però, anche alla posizione di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, infatti, sembra in bilico tra una permanenza anche il prossimo anno alla Juventus per tentare l’assalto alla Champions League o un addio ai bianconeri.

Anche l’attacco, dunque, potrebbe variare sensibilmente e uno dei nomi maggiormente desiderato e seguito dai bianconeri in ottica calciomercato è certamente quello di Erling Braut Haaland. La giovane punta sta dimostrando le sue mostruose qualità in questa stagione, trascinando il Borussia Dortmund sia in campionato che in Champions League. La concorrenza, però, è decisamente vasta per la Vecchia Signora. Di seguito tutte le ultime novità sul futuro del calciatore.

Calciomercato Juventus, Haaland e il suo futuro: lui vuole il Real Madrid

Erling Haaland potrebbe, dunque, essere uno dei pezzi pregiati a muoversi sul calciomercato. Sul calciatore sono pronti alcuni dei maggiori club internazionali che sembrano in procinto di tentare l’assalto per l’attaccante. In Spagna, si parla sempre più delle prospettive per il bomber e a fare il punto della situazione sul suo futuro ci ha pensato Josep Pedrerol per ‘el chiringuito TV’.

Il giornalista ha sottolineato in più occasioni e a chiare lettere quale potrebbe essere la destinazione di Haaland. Pedrerol dice che il calciatore ha una voglia matta di trasferirsi al Real Madrid. La scelta della punta sembra, dunque, ricadere sui Blancos, ma bisognerà trovare la quadra anche sotto l’aspetto dei costi. Bisognerà valutare, infatti, se i parametri economici potranno risolversi. In ogni caso, il futuro di Haaland, alla luce di queste affermazioni sembra un po’ più lontano dalla Juventus.