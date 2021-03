Cagliari, Nainggolan: “Frasi contro Ronaldo? Lo rispetto, avete rotto”

Sfogo social di Nainggolan, che smentisce sue presunte frasi su Cristiano Ronaldo: il belga come sempre va all’attacco a muso duro

Radja Nainggolan attacca sui social. Il centrocampista del Cagliari interviene su presunte dichiarazioni rilasciate contro Cristiano Ronaldo, smentendo categoricamente nelle storie di Instagram l’accaduto e respingendo le accuse al mittente. Come sempre, il belga ci mette la faccia e non si nasconde.

Al giocatore erano state attribuite queste frasi, a seguito della gara tra Cagliari e Juventus di domenica: “Se Ronaldo ha salvato la sua stagione segnando una tripletta alla quartultima in classifica, che in 27 partite ha subito 46 gol, contento lui. Peccato che quei gol doveva segnarli in Champions martedì e ora i quarti li guarderà sul divano come me”. Dichiarazioni prontamente negate da Nainggolan, che spiega: “Trovate per favore dove ho rilasciato queste dichiarazioni. Avete rotto. Punto 2: come faccio a parlare così come se fossi contento che con il Cagliari abbiamo preso così tanti gol e contento della posizione in classifica. Per favore basta. E poi per un campione come lui ho solo rispetto. Quindi basta chiacchiere da bar. Basta che uno metta tra virgolette il mio nome e per forza quella frase è uscita dalla mia bocca?”.