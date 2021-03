Milan-Napoli, si scatena la polemica contro Donnarumma | "Mi fa pena"

Si scatenano delle dure critiche nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Il portiere al centro delle polemiche dopo un episodio con la panchina del Napoli

Il Milan è caduto ieri nel match contro il Napoli. Una sconfitta casalinga, dopo le fatiche di Europa League, che aumenta il distacco dall’Inter e ridimensiona le ambizioni dei rossoneri in ottica scudetto. La rete di Matteo Politano, infatti, ha steso il club milanese, ma non mancano le polemiche per il mancato rigore su Theo Hernandez nel finale di partita.

Nel grande nervosismo finale, si è inserito anche un brutto episodio riguardante Gianluigi Donnarumma. A fine partita, il portiere si sarebbe rivolto verso la panchina del Napoli in termini duri, inveendo contro i partenopei e rivolgendo l’espressione “Siete una banda”. Le frizioni si erano già verificate durante il corso del match, soprattutto nel mucchio creatosi dopo il fallo di Theo Hernandez su Victor Osimhen nel finale di gara.

LEGGI ANCHE >>> Classifica senza VAR: Milan, Champions a rischio | Inter a +4 sulla Juventus

Milan, Donnarumma e le polemiche con il Napoli: social scatenati

Le polemiche tra i campani e il portiere rossonero non sono, però, una novità. Già in passato il clima si era surriscaldato da quando il portiere compì una straordinaria parata su Arkadiusz Milik, un intervento pesantissimo in ottica campionato. A fine partita, Donnarumma prese in giro su zio originario di Castellammare di Stabia, in un video che fece il giro dei social e scatenò i tifosi partenopei.

In ogni caso, dopo gli animi sembrano essersi raffreddati, questioni di campo. Il portiere, a testimonianza di ciò, ha postato tra le sue stories di Instagram una foto sorridente con Lorenzo Insigne, quasi a segnare la pace. I tifosi partenopei, però, non ci stanno e il mondo dei social infuria nelle ultime ore nei confronti dell’estremo difensore. Di seguito vi riportiamo alcuni tweet decisamente polemici.

#Donnarumma che offende i suoi conterranei è la cosa più triste di questo Milan targato Don Pioli falso prete dì campagna.#GrazieNapoli — Giovanni (@Giovanni1962RM) March 15, 2021

Che pena mi fa donnarumma

Il calcio lo ha arricchito ma resta solo un povero pezzente #Donnarumma — KAR (@good2330) March 15, 2021