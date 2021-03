Le ultime news Serie A riguardano i risultati della 27esima giornata. Da Inter e Juventus a Milan, Genoa e Roma: la classifica senza Var

Nuovo l’appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni arbitrali cambiate grazie alla video assistenza. Nella ventisettesima giornata di campionato c’è stato un solo episodio che hanno costretto il direttore di gara a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nell’anticipo di sabato tra Genoa e Udinese, l’esordiente Camplone aveva erroneamente annullato il gol di Pandev per un fallo che in realtà non c’è. Non ha cambiato idea, invece, Pasqua: dopo aver rivisto le immagini del contatto tra Bakayoko e Theo Hernandez al monitor a bordocampo, il fischietto romano decide che non è rigore per il Milan contro il Napoli.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la Lega risponde alla Roma | Nuova lettera: si gioca!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Sconcerti ne ha per tutti: da Lukaku e Conte a Ibra e Ronaldo

Serie A, ottava giornata di ritorno: risultati e classifica senza Var

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Lazio-Crotone 3-2

Atalanta-Spezia 3-1

Sassuolo-Verona 3-2

Benevento-Fiorentina 1-4

Genoa-Udinese 0-1

Bologna-Sampdoria 3-1

Parma-Roma 2-0

Torino-Inter 1-2

Cagliari-Juventus 1-3

Milan-Napoli 0-1

CLASSIFICA REALE: Inter punti 65, Milan 56, Juventus* 55, Atalanta 52, Napoli* 50, Roma 50, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 27, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

** Due partite in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Inter punti 64, Juventus* 60, Milan 54, Atalanta 51, Roma 51, Napoli* 48, Lazio* 41, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 34, Fiorentina 34, Bologna 33, Sampdoria 31, Genoa 27, Spezia 27, Torino** 25, Benevento 23, Cagliari 22, Parma 16, Crotone 15.

* Una partita in meno

** Due partite in meno