Calciomercato Milan, svolta per Otavio | C’è l’accordo

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Otavio: si avvicina il colpo a parametro zero, i dettagli e le cifre

La sconfitta di ieri sera contro il Napoli mette probabilmente la parola fine alle ambizioni di scudetto del Milan. I rossoneri, in ogni caso, sono ancora secondi in classifica e puntano a questo punto a blindare il piazzamento Champions, fondamentale per il futuro del club. Per il prossimo anno, la società ragiona a rinforzi di grande livello, come noto. Maldini all’opera per regalare a Pioli innesti per essere competitivi sia in Italia che in Europa. E stando a quanto viene riferito dalla Spagna, si avvicina il colpo Otavio a parametro zero.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini pesca ancora in Premier: arriva la prima mossa

Calciomercato Milan, dalla Spagna: fatta per Otavio, le cifre

Il portale ‘Todofichajes’ riferisce infatti che il talentuoso centrocampista classe 1995 avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con il Porto, in scadenza a giugno. Non solo: la sua decisione sarebbe proprio di trasferirsi al Milan e sarebbe stata trovata l’intesa tra il suo entourage e i rossoneri. Pronto per lui un contratto fino al 2025, con un ingaggio annuo di 3 milioni di euro. Decisivo il pressing proprio di Maldini, che presentando un’offerta formale avrebbe sopravanzato la proposta del Siviglia, concorrente principale per il giocatore.