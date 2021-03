Il Milan si guarda attorno per il prossimo calciomercato che segnerà con tutta probabilità il ritorno in Champions League: i rossoneri si muovono in Premier

Il Milan si prepara alla sfida fondamentale di stasera contro il Napoli, che può definitivamente allontanare gli azzurri quasi blindando la Champions League. Proprio la qualificazione all’Europa che conta, in casa rossonera diventata una chimera visti i risultati degli ultimi anni, sarà la base da cui ripartire anche in ottica calciomercato. Per affrontare al meglio i top club serviranno sicuramente dei rinforzi in tutti i reparti. Ma con le risorse economiche per forza di cose non così estese, sarà obbligatorio cercare occasioni anche in squadre minori. E Maldini potrebbe battere sul tasto Premier, da dove è arrivato anche Tomori.

In particolare, il Milan avrebbe rivolto gli occhi in casa Crystal Palace. Come riporta ‘Sempre Milan’, infatti, ieri un osservatore del club rossonero è stato inviato a Selhurst Park dove è arrivato una vittoria dei padroni di casa contro il West Bromwich. Nel Crystal Palace ci sono diversi giocatori interessanti, dal centrocampista esperto Milivojevic al trequartista Eze ma soprattutto Wilfried Zaha. L’ivoriano ex Manchester United è diventato ormai la stella del suo club e tra i gioielli della Premier League. Ha un contratto in scadenza 2023, è nel pieno della sua maturità sia tecnica che caratteriale. Zaha è stato accostato anche nei mesi scorsi al Milan, che potrebbe aver deciso di osservare proprio lui più da vicino.