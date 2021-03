Calciomercato, Gosens sul futuro: "Bundesliga sogno di una vita"

Robin Gosens ha parlato del suo futuro alla vigilia della decisiva sfida di Champions League tra Real Madrid e Atalanta

A Madrid per continuare a fare la storia dell’Atalanta. Domani la squadra di Gasperini si gioca il passaggio ai quarti di finale di Champions League contro il Real di Zidane. Alla vigilia della super sfida, Robin Gosens, uno dei gioielli in vetrina in casa nerazzurra, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Kicker’. L’esterno tedesco, già autore di 10 gol e 7 assist in stagione, è stato accostato anche alla Juventus in sede di calciomercato ed è tornato a parlare del proprio futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Gosens sul futuro: “Sogno la Bundesliga. Sul contratto con l’Atalanta…”

“Quando sei sui radar dell’élite europea fa certamente piacere, è un onore assoluto. Giocare in Bundesliga è il sogno di una vita e spero di poterlo realizzare un giorno. – ha ammesso il 26enne – L’Atalanta può esercitare una clausola per prolungare il contratto in scadenza nel 2022 per un’altra stagione. Segnare tanto fa bene al mio ego. E poi prima nessuno conosceva l’Atalanta, oggi ci esaltano per il grande calcio che mostriamo”. La Juve è insomma avvertita: Gosens sogna la Bundesliga. Infine, il laterale tedesco ha parlato così del match contro i ‘Blancos’: “Domani conosceranno il vero volto dell’Atalanta. Ho parlato con Kroos: non dico che fossero spaventati, ma hanno rispetto per il modo in cui giochiamo”.