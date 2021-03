Torino-Inter, social scatenati: “Un calciatore inutile!”

Torino-Inter, la furia dei tifosi nerazzurri sul web sulla prestazione di un giocatore in particolare: critiche anche a Conte per la scelta

Gara piuttosto complicata per l’Inter in casa del Torino. La capolista fa fatica contro il muro granata, il gioco dei nerazzurri non decolla, come anche altre volte accaduto in questo campionato. Ma soprattutto nella prima frazione la manovra è zavorrata dall’assenza di Eriksen, lasciato in panchina inizialmente da Conte. Il tecnico pugliese lancia dal primo minuto Gagliardini, una scelta che però non paga.

Torino-Inter, bocciatura per Gagliardini: tifosi inferociti

Prestazione davvero confusionaria da parte dell’ex Atalanta, che commette numerosi errori e diventa il bersaglio delle critiche dei suoi tifosi su Twitter. Svariati i messaggi di contestazione al centrocampista, che dopo undici minuti nella ripresa lascia il campo al tanto invocato Eriksen. Il danese, dopo tante difficoltà, ha trovato finalmente il suo ruolo nella compagine nerazzurra e si è conquistato la sua rivincita. Per il povero Gagliardini, invece, soltanto critiche. Ecco alcuni dei tweet più significativi.