Lautaro Martinez ha parlato anche di calciomercato e di rinnovo dopo la vittoria dell’Inter contro il Torino

Autore del gol decisivo oggi nella vittoria dell’Inter contro il Torino, Lautaro Martinez ha avuto modo di parlare anche del suo futuro. L’attaccante è in trattativa per il rinnovo, come ha confermato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Rinnovo? Stiamo lavorando, l’Inter è in difficoltà. Continuiamo a lavorare, io sono tranquillo”.

Inter, Lautaro Martinez parla tra campo e rinnovo

Lautaro Martinez ha commentato anche il momento della sua squadra: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Torino aveva bisogno di punti ma anche noi ne avevamo bisogno per rimanere in testa alla classifica. E’ stata difficile ma abbiamo vinto e siamo contenti. Abbiamo preparato la partita in una maniera diversa. Lì c’è bisogno dei giocatori, di qualità, cuore e testa. Stiamo crescendo in quello e abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo in corsa per un qualcosa di importante”.

I GOL – “Obiettivo? Voglio arrivare al nostro obiettivo che è vincere. Chi fa il gol conta dopo. Sono un attaccante, sono felice quando segno e questo gol è per la mia famiglia”.