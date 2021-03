Sabatino Durante intervenuto CMIT TV ha parlato del futuro di Lautaro Martinez svelando la scelta dell’attaccante argentino

Inter in campo contro l’Atalanta per conservare i sei punti di vantaggio sul Milan e dare un segnale importante al campionato. I nerazzurri però devono fare i conti anche con il futuro e c’è il contratto di Lautaro Martinez al centro dell’attaccante. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri tra gli agente del ‘Toro’ e la dirigenza nerazzurra per discutere del rinnovo di contratto con adeguamento dell’ingaggio e la decisione sulla clausola presente attualmente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Durante: “Lautaro Martinez rinnoverà”

A parlare del futuro dell’attaccante argentino è Sabatino Durante, intervenuto a CMIT TV prima dell’inizio di Inter-Atalanta. Un futuro nerazzurro secondo l’agente FIFA che non ha dubbi su quel che sarà di Lautaro Martinez: “Resta all’Inter, non va da nessuna parte. Anche le paturnie che aveva con il Barcellona che lo voleva sono scomparse. Anche perché gli spagnoli hanno problemi economici più importati di quelli dei nerazzurri. E’ una squadra che va ricostruita totalmente e Martinez cosa ci va a fare?”.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter e Juventus: nessun accordo per il nuovo attaccante

Una sensazione condivisa anche da due ex nerazzurri come Crespo e Milito: “Gli hanno suggerito di non andare a Barcellona – racconta Durante -. Il progetto dell’Inter ha un futuro più roseo di quello del club bluagrana e che vi va a fare là Martinez? Anche il ragazzo non ha nessuna intenzione di andare via e rinnoverà”.