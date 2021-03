Bologna-Sampdoria, Ranieri contro l’arbitro Irrati: “Meglio al Var”

Bologna-Sampdoria, nel post partite dure critiche da parte del tecnico blucerchiato Ranieri: attacco all’arbitro Irrati

Sampdoria battuta per 3-1 nel lunch match in casa del Bologna. Sconfitta tutto sommato indolore per la classifica dei blucerchiati, che rimangono in una posizione piuttosto tranquilla. Ma il tecnico Ranieri è fortemente critico nei confronti della prestazione dell’arbitro Irrati, le cui decisioni sono state poco gradite.

“Oggi non meritavamo di perdere – ha spiegato a ‘Sky Sport’ – Ci è mancata malizia sui primi due gol. Ma sono nati da due interventi fallosi su di noi che ha giudicato in maniera diversa. Non è colpa di Irrati, ma lo preferisco quando dirige al Var dietro una televisione, oggi non mi è piaciuto per niente. Se ha scontentato pure Mihajlovic ci sarà una ragione. E infatti in campo restano ancora arbitri bravi, che non mandiamo via per i limiti di età perché ci servono”.