Può sorridere Sinisa Mihajlovic, il suo Bologna vince il lunch match del 27esimo turno di Serie A. Gli emiliani piegano la Sampdoria per 3-1 e le piombano a -1 in classifica, trovando tre punti importanti che le danno respiro e scacciano definitivamente ogni preoccupazione in ottica salvezza. È Musa Barrow, che in settimana ha ribadito quanto si trovi bene con Mihajlovic, a portare in vantaggio i Felsinei al 27′. Un vantaggio che dura solamente dieci minuti, prima della zampata del solito Fabio Quagliarella, ancora sontuoso nell’attaccare l’area di rigore avversaria. La partita viene decisa nella ripresa, prima con la rete di Svanberg e poi con l’allungo definitivo di Soriano. Per il centrocampista italo-tedesco si tratta del nono gol in campionato, suo record personale. Per un Sinisa che sorride, però, c’è un Claudio Ranieri che non può essere soddisfatto delle distrazioni difensive della sua squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

TABELLINO E CLASSIFICA:

Bologna-Sampdoria 3-1: 27′ Barrow (B), 37′ Quagliarella (S), 41′ Svanberg (B), 70′ Soriano (B)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 62, Milan* 56, Juventus** e Atalanta 52, Roma* 50, Napoli** 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Spezia 26, Benevento 26, Cagliari* 22, Torino*** 20, Parma* 16, Crotone 15.

*Una partita in meno

** due partite in meno

*** Tre partite in meno