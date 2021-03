I tifosi della Roma si ribellano su Twitter: dopo il nuovo rinvio dell’ormai famosa Juventus-Napoli, i sostenitori giallorossi chiedono che venga posticipata anche Roma-Napoli

I tifosi della Roma (e non solo) non ci stanno. Visto il nuovo rinvio dell’ormai famosa Juventus-Napoli, che consentirà alla squadra di Gattuso di evitarsi la trasferta di Torino nella settimana che si concluderà poi con il match dell’Olimpico e in cui invece la formazione di Fonseca sarà chiamata al ritorno degli ottavi di Europa League in casa dello Shakhtar quindi in Ucraina, i sostenitori giallorossi chiedono a gran voce che venga posticipata anche Roma-Napoli del 21 marzo, fino a ieri prevista quattro giorni dopo Juventus-Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan-Napoli, le ultime sul difensore: big match a rischio

Su Twitter la ‘protesta’ è molto accesa, con tanto di hashtag #RinviateRomaNapoli. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Dal Pino se sei un uomo prendi in mano la situazione e rinvia la partita. Basta con queste manovre sporchissime.@SerieA #RinviateRomaNapoli pic.twitter.com/E8AhPX125n — gabriel. (@alwaystoned_) March 13, 2021

Giocano con i positivi in campo e non succede nulla, rinviano partite all’infinito per interessi personali, fanno giocare di lunedì partite come Verona-Parma o Verona-Benevento, ma non le squadre che mandano avanti l’Italia in Europa.

Questa è la @SerieA @FIGC#rinviateRomaNapoli — Rogerismo (@rog3rismo) March 13, 2021

Trovo l’ennesimo rinvio di Juve-Napoli un fragoroso schiaffo in faccia alla sportività e al rispetto reciproco

Per questo chiedo a gran voce #RinviateRomaNapoli in nome di quei valori sopracitati

Parlo da tifoso laziale abbonato in nord dal 1984 — Misgenderatore 👍 (@Riccardiologo) March 13, 2021

Lunedì si può giocare, i nazionali raggiungono i ritiri il martedì, basta con la disinformazione.#RinviateRomaNapoli — gabriel. (@alwaystoned_) March 13, 2021

Sono juventino, ma a ‘sto punto hanno completamente ragione i tifosi della Roma, eh… #RinviateRomaNapoli — Edoardo (@Edoardo____) March 13, 2021

Rispettate l’#ASRoma.

Rispettate chi ama questi colori.

Rispettate i professionisti giallorossi.

Rispettate lo sport.

Rispettate la nostra intelligenza. Soprattutto, evitate di fare “due pesi e due misure”. Grazie. #RinviateRomaNapoli #SerieA — Andrea Mari (@AndrewMari1988) March 13, 2021