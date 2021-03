Come preannunciato da Pirlo, Ramsey non sarà disponibile nella trasferta di Cagliari: fuori causa anche Buffon

La Juventus che cerca di ripartire dopo la delusione Champions deve fare i conti con le assenze. Al di là di quelle di lungo corso e già note (da Dybala a Demiral, passando per Bentancur) si aggiungono Ramsey (lo aveva annunciato Pirlo in conferenza) e anche Buffon. Per il gallese, come si legge dal report diramato dalla società bianconera si tratta di una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il portiere, invece, è alle prese con la lombalgia. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questo l’elenco dei convocati per Cagliari-Juventus:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Garofani.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.