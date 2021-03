Il giudice sportivo ha deciso in merito a Lazio-Torino che si dovrà giocare. È arrivata prontamente la replica della squadra biancoceleste

Come si apprende dal comunicato ufficiale, il giudice sportivo ha deciso di “non applicare al Torino le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara”. Lazio-Torino dunque si giocherà a dispetto di quanto vorrebbe il club biancoceleste.

La stessa Lazio è infatti intervenuta con una breve nota ufficiale apparsa sul proprio sito volta a illustrare la posizione della società: “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”. La vicenda di Lazio-Torino potrebbe quindi anche non essere ancora al capolinea.