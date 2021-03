Gol decisivo per Caicedo in Lazio-Crotone: dopo il match sono arrivate le dichiarazioni del calciatore con ‘frecciata’ a Inzaghi

La Lazio torna al successo grazie ad una rete nei minuti finali di Caicedo. L’attaccante ecuadoriano entra nella ripresa e trova il gol del 3-2 contro il Crotone. A fine gara il calciatore commenta la prestazione sua e della squadra: “E’ una prestazione ottenuta per merito del lavoro di tutti. Sono stato solo fortunato a prendere il tiro di Escalante“. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Caicedo risponde anche sul momento no della Lazio: “Tutte le squadre hanno avuto un periodo no: purtroppo viviamo un momento difficile dopo le sconfitte contro Bayern Monaco, Bologna e Juventus. Ma la forza del gruppo è andare oltre le diffoltà e oggi siamo stati bravi”. L’attaccante ha commentato anche le scelte di Inzaghi, non lesinando una frecciata: “Io lavoro per giocare: il mister ha deciso che i titolari sono altri e io mi alleno a testa bassa per momenti così”.