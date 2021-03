Juventus, lo speaker del Porto insulta Ronaldo | Indagine disciplinare

Il comportamento di Fernando Saul non è assolutamente passato inosservato nelle ultime ore. Aperta un’inchiesta nei confronti dello speaker del Porto che aveva insultato Ronaldo

Juventus-Porto ha segnato l’uscita dalla Champions League per il club bianconero. Evidentemente preso dalla foga del momento, lo speaker del Porto Fernando Saul ha rivolto degli insulti a Cristiano Ronaldo e alla Juventus. Dopo la partita che ha visto il passaggio del turno dell’FC Porto, Saul è ricorso ai social per lanciare un messaggio clamoroso e inadeguato rivolto al connazionale Ronaldo, alla sua famiglia e insultando anche la Juventus.

Il dietrofront delle ultime ore non è stato sufficiente per impedire al Porto di aprire un’indagine disciplinare nei confronti delle sue parole. Le sue parole hanno fatto discutere non poco in Italia, dove questo tipo di comportamento non era previsto nei confronti del miglior giocatore portoghese di oggi. Aperta dunque un’indagine disciplinare da parte del club portoghese.