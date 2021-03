Il calciomercato Juventus dice addio agli svincolati e ai super ingaggi, parte una nuova era composta da giovani talenti

Una Juventus meno costosa e più giovane. Una nuova era dopo l’ennesima delusione europea. In casa bianconera ci si interroga sugli errori commessi nelle ultime stagioni tra campo e mercato. Nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, i risultati in Champions League sono stati oltremodo deludenti e ora anche il campionato può sfilare via dopo nove vittorie di fila. Insuccessi che portano a un grande dibattito in società. Qualcosa è destinato a cambiare già dalla prossima estate, quando sono previste nuove cessioni eccellenti e acquisti di giovani prospetti.

Calciomercato Juventus, nuova era: costi ridotti e più giovani

L’obiettivo della società di Agnelli, riporta ‘Tuttosport’, sarà quello di acquistare sempre meno parametri zero (da strapagare in termini di ingaggi che nessuno vuole poi accollarsi) e più giovani. L’intento è abbassare di molto la curva degli stipendi che già dal 2019 è iniziata a calare. La prossima estate, dopo gli addii già avvenuti di alcuni senatori (si veda Khedira, Matuidi e Higuain), non sorprenderanno dunque altre cessioni eccellenti. Il nuovo modello di riferimento è il Bayern Monaco.