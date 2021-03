Secondo la stampa spagnola, Pirlo avrebbe messo nel mirino per il prossimo mercato estivo Sergio Oliveira. Il centrocampista del Porto con la sua doppietta ha eliminato la Juventus dalla Champions League

Nuova e amara eliminazione della Juventus in Champions League. Martedì la squadra di Pirlo non è riuscita a trovare il gol qualificazione dopo la doppietta di Chiesa nella sfida dell’Allianz Stadium contro il Porto, beffata a 5’ dai possibili rigori dalla velenosa punizione di Sergio Oliveira. Il metronomo dei ‘Dragoes’ è stato il mattatore del match per la squadra di Conceicao, realizzando la doppietta decisiva dopo il rigore trasformato nel primo tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Juventus, Sergio Oliveira nei radar: servono 30 milioni

Sergio Oliveira e capitan Pepe sugli scudi nel Porto, con il 28enne nazionale lusitano che ha bissato l’ottima prova sciorinata nella gara d’andata al ‘Dragao’. Inevitabile che il classe ’92 abbia accesso anche le attenzioni sul mercato, con il Milan attento agli scenari sul giocatore dopo le ottime prestazioni fornite nelle due gare degli ottavi di Champions League contro la Juve. Oliveira sarebbe sotto la lente d’ingrandimento di diverse società in Europa e tra queste, oltre ai rossoneri in Italia, si aggiungerebbe anche la stessa ‘Vecchia Signora’. La dirigenza della Continassa è rimasta infatti favorevolmente colpita dall’alfiere del Porto, giustiziere di Cristiano Ronaldo e compagni nella gelida notte dell’Allianz Stadium. Sergio Oliveira ha impressionato soprattutto Andrea Pirlo che, secondo il portale Todofichajes.com, lo avrebbe messo nella lista degli acquisti per rivoluzionare il centrocampo della Juventus nel prossimo mercato estivo.

Il Porto al momento non penserebbe di privarsi del proprio faro, anche se un’offerta intorno ai 30 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Oliveira, con la casacca dei ‘Dragoes’ dal 2015, ha rinnovato lo scorso dicembre il contratto fino al 2025 con la formazione allenata da Conceicao. Come con Cristiano Ronaldo e de Ligt nelle scorse stagioni, dalla Continassa drizzano le antenne per un altro giustiziere della ‘Vecchia Signora’ in Champions.