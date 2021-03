Le probabili formazioni di Manchester United-Milan, sfida d’andata valida per gli ottavi di finale di Europa League: tocca a Leao

Il Milan di Stefano Pioli questa sera ad ‘Old Trafford’ proverà a rievocare vecchi ricordi del passato rossonero al ‘Teatro dei sogni’. Il Diavolo farà visita al Manchester United per l’andata degli ottavi di finale di Europa League dopo aver superato la Stella Rossa ai sedicesimi. Tra rincorsa scudetto e sogno europeo, il Milan non arriva alla grandissima sfida odierna nelle migliori condizioni possibili dal punto di vista fisico. La rosa di Pioli è stata infatti falcidiata daglio infortuni in particolar modo nel reparto offensivo dove mancheranno oltre a Ibrahimovic anche Rebic e Calhanoglu, senza contare l’assenza pesantissima di Theo Hernandez sulla fascia sinistra difensiva.

Manchester United-Milan, le probabili formazioni: spazio a Leao

Solskjaer dovrebbe schierare il suo Manchester con il consueto 4-2-3-1 con uno tra Greenwood e Martial come terminale offensivo con James e il leader Bruno Fernandes a completare la zona d’attacco. In mediana Matic con Fred mentre in porta ci sarà il solito Henderson estremo difensore di coppa protetto da Bailly e Maguire con Telles che riprende minuti dopo l’exploit di Shaw. Il Milan dal canto suo andrà con modulo speculare con Dalot dirottato a sinistra per sopperire all’assenza di Theo, con Tomori al centro al fianco di Kjaer. Mediana muscolare con Meite e Kessie, mentre in avanti l’emergenza costringerà Pioli a schierare Leao da centravanti.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Baillly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood. ALL.: Solskjaer. A DISP.: Grant, Lindelof, Tuanzebe, Williams, Shaw, McTominay, Diallo, Shoretire, Galdbraith.

DIFFIDATI: Lindelof, Maguire, Williams.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Dalot; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leão. ALL.: Pioli. A DISP.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Gabbia, Romagnoli, Kalulu, Tonali, Tonin, Castillejo.

DIFFIDATI: Romagnoli, G. Donnarumma.