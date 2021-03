Fulmine a ciel sereno per l’Inter: Arturo Vidal costretto ad un intervento chirurgico al ginocchio per un problema al menisco

Tegola per Antonio Conte e l’Inter. Arturo Vidal, a causa di un problema al menisco del ginocchio, sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico nella giornata di venerdì. Lo ha ufficializzato la stessa società nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web, un comunicato ufficiale: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro“.

Inter, infortunio Vidal: nuovo stop per il cileno

Un fulmine a ciel sereno per l’Inter e Antonio Conte, con l’ex centrocampista della Juventus che era rientrato soltanto da qualche settimana dopo l’infortunio muscolare accusato in precedenza. Vidal era tornato titolare nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta, uscendo ad inizio ripresa per far posto ad Eriksen. Ancora da decifrare i tempi di recupero per il classe ’87, che sicuramente salterà la sfida della prossima giornata con il Torino. Finora esperienza con tante ombre all’Inter per Vidal, che ha collezionato 30 presenza complessive in stagione con due reti all’attivo.