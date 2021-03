CMIT TV | La cronaca di Manchester United – Milan: segui la DIRETTA

Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Manchester United-Milan

Nuovo appuntamento con CMIT TV per seguire la serata di Europa League: appuntamento per l’andata degli Ottavi di Finale per il Milan, che è ospite del Manchester United all’Old Trafford. Una sfida importantissima per i rossoneri, che arrivano senza Ibrahimovic, Rebic e Theo Hernandez. A condurre la diretta saranno Marco Giordano e Alessandro Montano, con Martin Sartorio e Mario Petillo dalla nostra redazione. Ospiti l’avvocato La Scala e Giovanni Capuano. Appuntamento alle 18:25.