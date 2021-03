PSG-Barcellona, Koeman: “Messi non può avere dubbi su questa squadra”

Arrivano le parole di Ronald Koeman dopo il pareggio col PSG: il tecnico del Barcellona ha parlato anche di Messi

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSG. Di seguito, le sue parole: “Nonostante l’uscita, abbiamo buone sensazioni. Siamo stati superiori nel primo tempo, avremmo meritato di più e saremmo potuti andare sul 2-1 a fine primo tempo. Keylor Navas è stato il migliore in campo. Le occasioni le abbiamo avute, ma non le abbiamo sfruttate. Siamo tristi per l’eliminazione, ma la strada da seguire è questa”.

LEGGI ANCHE >>> PSG-Barcellona, Pjanic sul futuro: “Situazione nuova per me, serve tempo”

Su Messi – “Leo non può avere dubbi su questa squadra. Ha visto che sta migliorando grazie ai cambiamenti attuati. Abbiamo giocatori giovani di grande qualità e un grande futuro davanti a noi”.