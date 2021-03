Il Milan è in un momento decisivo della stagione sul campo, ma intanto dalla Spagna arrivano voci importanti sul calciomercato: ecco i tre nomi che Maldini avrebbe messo sul suo taccuino

Manchester United, Napoli e di nuovo Manchester United. La settimana del Milan si preannuncia a dir poco impegnativa e soprattutto decisiva per il resto della stagione. In sette giorni i rossoneri conosceranno il loro destino in Europa League dal doppio super confronto con gli inglesi, e dovranno poi superare una concorrente diretta per la Champions League. Un risultato positivo consentirebbe agli uomini di Pioli di mettersi alle spalle definitivamente gli azzurri e proiettarsi ancora alla lotta scudetto, altrimenti il rischio è quello di venire risucchiati nella corsa Champions. Nel frattempo, però, i radar sono già accesi anche sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: da Coutinho a Laporte, Maldini scatenato

In Spagna, soprattutto, stanno circolando dei nomi decisamente affascinanti e importanti per il Milan. A riportarli è il portale ‘fichajes.net’, che rivela quali sarebbero i calciatori sull’agente di Paolo Maldini per dare un’ulteriore spinta verso l’alto ai rossoneri nell’anno del più che probabile ritorno in Champions League. Il primo è Aymeric Laporte, difensore centrale del Manchester City che ha perso il posto da titolare. Sarebbe un innesto di grande valore, soprattutto considerando l’incertezza attuale attorno al futuro di Romagnoli e l’età non più così verde di Kjaer, oltre al riscatto di Tomori ancora tutto da decidere. Per il centrocampo, invece, torna il nome di Dani Ceballos, talento di proprietà del Real Madrid che tornerà dal prestito all’Arsenal.

I Blancos non lo terranno e sarà nuovamente sul mercato: il valore assoluto del giocatore non si discute, avrà bisogno senza dubbio di rilanciarsi e il Milan potrebbe essere la piazza ideale. Infine la suggestione più grande, Philippe Coutinho, che sarebbe il sostituto di Calhanoglu, il cui futuro resta ancora in bilico visto il contratto in scadenza a giugno. Al Barcellona, il brasiliano non ha replicato le magie di Liverpool, ma sul talento i rossoneri non hanno dubbi. Per lui sarebbe un ritorno a Milano dopo gli anni con l’Inter. Certo, a questo andrà conciliato ovviamente il discorso economico: difficile, se non altamente improbabile, dal momento che si tratta di tre calciatori molto costosi e con contratti ancora lontani dalla scadenza.