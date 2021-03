Juventus e Inter erano state accostate a più riprese ad Angel Di Maria, in scadenza con il PSG. Il fantasista argentino sarebbe ad un passo dal rinnovo fino al 2022

Il Paris Saint-Germain è pronto a proseguire il matrimonio con uno dei suoi senatori. Angel Di Maria, sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, potrebbe infatti rinnovare presto con il club vice-campione d’Europa. Il fantasista argentino è uno pezzi pregiati tra i giocatori in scadenza per il prossimo mercato estivo. Sull’ex Real Madrid avevano posto le attenzioni diverse squadre in Europa, tra cui anche Juventus e Inter in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato, Di Maria rinnova col PSG: niente Juventus e Inter

Ma difficilmente Di Maria cambierà squadra a fine stagione, dopo le le incertezze dei mesi scorsi. Le parti si sarebbero riavvicinate negli ultimi tempi e starebbero negoziando il prolungamento contrattuale del nazionale albiceleste. Il numero 11 potrebbe sottoscrivere il nuovo accordo per un altro anno, firmando quindi fino al giugno 2022, nelle prossime settimane come rivela in Francia ‘RMC’ Sport. Il PSG e Di Maria sarebbero vicini all’intesa per la prosecuzione del matrimonio iniziato nel 2015. L’argentino è entrato nella ripresa nel match di Champions League di mercoledì contro il Barcellona, con la squadra di Pochettino che ha staccato il pass per i quarti di finale.

In questa stagione il 33enne di Rosario ha collezionato 4 gol e 10 assist complessivi con la squadra parigina. Sembra così destinato a sfumare un possibile colpo Di Maria, a parametro zero, per Juve e Inter.