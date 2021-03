Riscontrata la positività di Juan Jesus nel gruppo squadra della Roma. Tutti gli altri tamponi negativi in vista del match di Europa League contro lo Shakhtar

Nuovo caso di positività al Covid-19 per la Roma. Si tratta di Juan Jesus, che ha contratto il coronavirus. Il difensore brasiliano non sarà quindi disponibile per le prossime gare della formazione di Fonseca, ad iniziare dalla sfida degli ottavi di Europa League di giovedì contro lo Shakhtar Donetsk. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

L’ex Inter era tornato a casa dalla trasferta di Firenze contro la Fiorentina la settimana scorsa e messo in isolamento dopo aver avuto un contatto con un soggetto positivo al virus. Fortunatamente per Fonseca non ci sono altri casi di positività nel gruppo squadra in vista dell’allentamento europeo contro gli ucraini fissato domani sera alle 21 all’Olimpico.