CMIT TV | Inter, Eriksen supera Vidal. Vanni: "Differenza notevolissima"

L’Inter sta vivendo un momento particolarmente positivo della sua stagione. Franco Vanni ha sottolineato a CMIT TV le nuove gerarchie a centrocampo per i nerazzurri tra Eriksen e Vidal

L’Inter continua il suo percorso in campionato e ha trovato tre punti pesantissimi che tengono a distanza Milan e Juventus nella corsa allo scudetto. I nerazzurri sembrano aver trovato ormai una disposizione di uomini standard, con il solo posto a centrocampo in ballottaggio tra Christian Eriksen e Arturo Vidal. Il danese si sta imponendo a dispetto del cileno nell’ultimo periodo e anche contro l’Atalanta il suo ingresso in campo è stato essenziale, anche in fase difensiva, per la vittoria finale.

Inter, Vanni e le nuove gerarchie a centrocampo tra Eriksen e Vidal

Intervenuto alla tv di Calciomercato.it, il noto giornalista Franco Vanni ha sottolineato le nuove gerarchie a centrocampo. Ecco le sue parole a CMIT TV: “Titolare Eriksen? Assolutamente sì, c’è voluto un po’ ma i valori tecnici sono venuti a galla. La differenza tecnica ma anche in fase difensiva è notevolissima. Eriksen ha dimostrato di essere anche un calciatore che corre. Ha anche capito come funziona il calcio in Italia. E’ un centrocampista di grande classe, adattabile come tutti i calciatori di alto livello. E’ più bravo di Vidal anche a fare il Vidal”.