Inter e Juventus sono pronte a contendersi l’ennesimo super colpo a zero, che intanto è uscito allo scoperto sul suo futuro

Ancora una volta nel prossimo calciomercato i calciatori svincolati saranno in cima alle preferenze di tutti i club. Le risorse economiche da investire non permetteranno grandi voli pindarici, in Italia come in Europa, e per questo le antenne di tutti i top club si sono posate già sulle potenziali occasioni a parametro zero. E i big europei in scadenza di contratto nel 2021 sono tantissimi, anche Inter e Juventus non hanno intenzione di farseli scappare. Tra questi il radar si è puntato in casa Liverpool, dove c’è Georginio Wijnaldum che ha parlato in maniera molto chiara del suo futuro e della trattativa per il rinnovo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Juventus, Nicolato: “Ronaldo è un limite, oscura i compagni”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamorosa destinazione per Vidal | C’è la conferma: “Vuole venire qui!”

Calciomercato Inter, Wijnaldum: “Nessuna novità sul rinnovo, non è così facile”

Il centrocampista olandese è stato accostato con insistenza soprattutto al Barcellona e all’Inter, che secondo alcuni aveva già trovato l’accordo poi solamente rinviato all’estate 2021, senza dimenticare la Juventus. I bianconeri cercano qualità e gol dai centrocampisti, caratteristica mancante da un paio di stagioni, e Wijnaldum sarebbe l’innesto ideale. “Al momento non ci sono novità, mentirei se dicessi il contrario. L’unica cosa che posso dire è che sono molto felice qui, con la squadra, lo staff e i tifosi. Non è per il fatto io non sono felice e devo andarmene via o cose simili. Però non è semplice come tutti pensano prendere decisioni per il suo futuro, perchè devi pensare a tutto”, le parole dell’olandese sullo stallo per il rinnovo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Wijnaldum ha risposto alle domande dei tifosi in un Q&A organizzato dal Liverpool stesso che poi ha pubblicato tutte le sue parole: “Per primo devi trattare con la società ed è difficile trovare l’accordo su tante cose, questo è il motivo per cui ci vuole molto. E credo che nella situazione in cui ci siamo ora non sia la cosa più importante. La cosa più importante è rimetterci in pista, tornare a vincere partite, poi vedremo. L’unica cosa che posso dire è che sono molto felice qui e anche la mia famiglia lo è. Oltre a questo, però, non ci sono notizie. Sarebbe sicuramente difficile lasciare Liverpool, perché lascerei un club che amo molto e dove mi sento davvero a mio agio. Però dipende sempre dalla situazione, anche se sarebbe devastante non poter giocare più per questa squadra, questo è sicuro”.