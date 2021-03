Si avvicina il match tra Manchester United e Milan per gli ottavi di Europa League: parla il difensore dei Red Devils Maguire, che ha solo parole positive per i rossoneri

Dopo il passaggio a vuoto tra Spezia, Inter e Udinese, il Milan sembra aver ritrovato la quadra con due vittorie fondamentali e importanti contro Roma e Verona. Ora, però, i rossoneri sono attesi da un altro big match, stavolta in Europa League, negli ottavi. Giovedì la squadra di Pioli farà visita al Manchester United in una sfida che rievoca grandi confronti del passato tra due delle società più prestigiose del mondo.

A due giorni dalla partita di Old Trafford, ha parlato ai microfoni dell’Uefa Harry Maguire, capitano del Manchester United: “Mentre crescevo il Milan era una squadra davvero forte. San Siro è uno stadio iconico, quando siamo stati sorteggiati con loro e ce lo hanno comunicato siamo stati felici. È uno scontro emozionante da giocare. Noi abbiamo Diogo Dalot che è in prestito lì, sono sicuro che alcuni di noi siano in contatto con lui. Sappiamo che loro sono una grande squadra, stanno facendo bene in campionato quest’anno e quindi sarà una partita dura”.