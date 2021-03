L’attesa è finita: per il ritorno degli ottavi di Champions League, la Juventus di Pirlo e Ronaldo ospita il Porto di Conceiçao

Dopo la convincente vittoria contro la Lazio in campionato, è il momento di scendere in campo per la Champions League per la Juventus: per il ritorno degli ottavi di finale, in Italia arriva il Porto. Si parte dal 2-1 dell’andata per gli uomini di Sergio Conceiçao, ottenuto grazie ai gol di Taremi, Marega e Chiesa. L’allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, recupera qualche giocatore dall’infermiera e schiera dal primo minuto Cristiano Ronaldo, partito dalla panchina contro i biancocelesti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo All. Pirlo

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbembe, Pepe, Zaidu; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Corona; Marega, Taremi All. Conceiçao

ARBITRO: Björn Kuipers (Olanda)