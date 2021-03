Calciomercato Milan, Kessie vale oro | Rossoneri pronti a blindarlo

Pioli si gode un Kessie strepitoso ed ora il Milan vuole riuscire a blindarlo con un nuovo contratto: il suo valore è salito a 50 milioni

Nonostante l’Inter continui con la propria fuga verso lo scudetto, i rossoneri anche nell’ultimo turno di Serie A hanno dimostrato di non mollare. La vittoria contro l’Hellas Verona è molto significativa, perché arrivata con un Milan in emergenza e con delle risposte straordinarie dalle cosiddette seconde linee. I gol di Krunic e Dalot sono solamente la punta di un iceberg che, a differenza di quello che ha affondato il Titanic, può far sorridere Stefano Pioli. L’uomo simbolo della grande stagione del Milan, però, è Franck Kessie. L’ivoriano si sta esprimendo su livelli altissimi e la sua candidatura a miglior centrocampista del campionato, insieme a Barella e Milinkovic-Savic, è assolutamente legittima. Ora i rossoneri con Kessie si trovano un patrimonio economico, oltre che tecnico, che deve essere tutelato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, nuovo obiettivo di Maldini | Blindare Kessie

Non ci sono solamente i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu nei pensieri di Paolo Maldini. Secondo quanto rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe intenzione di blindare Franck Kessie per evitare di arrivare alla prossima estate con un solo anno di contratto. L’ivoriano, infatti, andrà in scadenza nel giugno del 2022 e con le prestazioni di quest’anno saranno molti i top club pronti a tentarlo con offerte faraoniche. Ecco perché Maldini e Massaro vorrebbero evitare di trovarsi in questa situazione, trovando velocemente un accordo per un rinnovo di contratto con relativo adeguamento dell’ingaggio per il centrocampista.

La dirigenza rossonera avrebbe già iniziato ad oliare i meccanismi per blindare Kessie. Maldini e Massaro sarebbero pronti ad alzare l’ingaggio dell’ivoriano dai 2,2 milioni netti attuali fino ad almeno 3 milioni a stagione, anche se il centrocampista potrebbe chiedere una cifra intorno ai 4 milioni annui. Alla base della fretta del Milan per mettere in sicurezza Kessie ci sarebbe anche l’impennata del valore del suo cartellino avvenuta nell’ultimo anno: attualmente, infatti, il centrocampista sarebbe arrivato a valere circa 50 milioni di euro. Adesso nei piani di Maldini per il futuro, oltre alle questioni Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Ibrahimovic si aggiunge anche quella di Franck Kessie.