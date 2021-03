Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria parla del futuro di Arek Milik tra il riscatto dal Napoli e la possibile clausola di addio

Tre gol in cinque partite: se non fosse per i problemi fisici che lo hanno fatto saltare diverse partite e per i risultati della squadra, Arek Milik potrebbe essere più che soddisfatto dei suoi primi mesi al Marsiglia. L’attaccante polacco a gennaio ha lasciato il Napoli e si è accasato in Ligue 1 dopo un lunga tira e molla con la società partenopea. A lungo accostato a Juventus e Roma, in caso di non riscatto da parte del Marsiglia, si attiverebbe una clausola che consentirebbe a una società (anche italiana) di acquistarlo dal Napoli per 12 milioni di euro. Ma c’è anche un impegno non scritto con il Marsiglia ad agevolare il suo addio in caso di riscatto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Longoria: “Abbiamo il controllo su Milik”

Proprio del futuro del calciatore ha parlato il nuovo presidente del Marsiglia Pablo Longoria. In conferenza stampa sono arrivate le sue parole sull’ex attaccante del Napoli: “Abbiamo il controllo su Milik per decidere cosa fare in futuro. In Francia non esistono clausola ed è per me una mancanza di rispetto per molte persone”.

Longoria ha anche aggiunto: “La nostra intenzione è continuare insieme ma sappiamo che le situazioni di mercato sono aperte. Arek è contento di poter giocare e tornare in Nazionale. La nostra volontà è che Milik faccia parte del futuro di questo club: il Marsiglia ha il controllo totale sulla situazione del giocatore”.