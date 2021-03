Calciomercato Milan, rivoluzione al PSG | Donnarumma tra i primi nomi

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco nelle ultime settimane. Il portiere del Milan, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto: il suo futuro potrebbe essere in un club estero

Gianluigi Donnarumma continua a tenere banco nelle dinamiche di calciomercato. Il rinnovo di contratto con il Milan non è ancora arrivato e permane la distanza tra il club e l’estremo difensore sulle cifre e i tempi del prolungamento. Il portiere classe 1999 è, infatti, in scadenza a giugno del 2021 e le pretese non sono ancora state assecondate da Maldini e dalla dirigenza rossonera.

In particolare, la richiesta del calciatore si attesta a 10 milioni di euro a stagione e con un contratto breve, mentre Maldini vorrebbe mantenersi su cifre più basse e allungare l’accordo. I contatti restano comunque costanti, ma all’estero sono molti i club pronti a fiondarsi sull’estremo difensore. In particolare, da attenzionare la situazione in casa PSG nei prossimi mesi. Il club parigino, infatti, potrebbe essere intenzionato a operare una vera e propria rivoluzione tra i pali che potrebbe coinvolgere direttamente anche il Milan: ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, assalto dal PSG a Donnarumma: le mosse di Leonardo

Secondo quanto riporta ‘le10Sport’, Leonardo avrebbe messo in cantiere una vera e propria rivoluzione tra i pali in vista della prossima stagione. Keylor Navas ha dato grande affidabilità in queste stagioni con la maglia dei parigini e ha di recente dichiarato di voler chiudere la carriera al PSG. Nonostante un contratto fino al 2023, l’estremo difensore potrebbe non essere la scelta di Leonardo in vista delle prossime stagioni.

Dalla Francia, assicurano, infatti, che il dirigente sia pronto a rivoluzionare le gerarchie in porta, andando all’assalto di un nuovo estremo difensore nei prossimi mesi. Sono diversi i nomi sul tavolo: da de Gea a Lloris e va tenuta anche in forte considerazione la pista che porta a Donnarumma. Uno scenario di mercato che potrebbe trovare compimento nelle prossime settimane: un ostacolo in più per la permanenza del portiere al Milan.