L’agente di Gaich, dopo il suo primo gol in Serie A, ha rivelato: “Deciderà il presidente del Benevento se riscattarlo”

Uno dei grandi colpi del calciomercato invernale è stato compiuto dal Benevento, che ha portato Adolfo Gaich in Serie A. Prestito con diritto di riscatto, fissato ad 11 milioni di euro per giugno 2022, dal CSKA e quello che è uno dei migliori prospetti offensivi del calcio argentino è finito agli ordini di Filippo Inzaghi. Dopo un primo periodo di ambientamento, sabato è arrivato il primo gol nel campionato italiano per l’attaccante cresciuto nel San Lorenzo. Mentre il presente di Gaich è ben delineato, con l’obiettivo salvezza da perseguire con i Sanniti, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. L’agente del colosso argentino ha parlato di quello che potrebbe aspettare il classe ’99. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, senti l’agente di Gaich: “Gli piacerebbe restare in Italia e giocare la Champions”

L’agente di Adolfo Gaich, Pablo Caro, ha parlato a ‘calciomercato24.it’: “Lo conosco da sette anni. Quello che mi ha colpito è stata la sua tecnica in relazione alla sua altezza, aveva qualcosa in comune con Ibrahimovic“. L’agente, poi, ha proseguito parlando del suo arrivo a Benevento: “Il trasferimento si è realizzato grazie al direttore Pasquale Foggia ed al mio socio, il progetto ci ha convinto immediatamente”. Riguardo al futuro, invece, dell’attaccante argentino si è parlato anche in ottica Inter in qualità di vice Lukaku. Pablo Caro ha precisato: “Non c’è stato un interesse vero. Ad Adolfo piacerebbe restare in Italia e giocare la Champions League“. Due condizioni che, in nerazzurro, si verificherebbero.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan, agente Dalot: “Con lo United match particolare. Riscatto? Al momento giusto”

Prima, però, dovrebbe essere riscattato dal Benevento, come ha ricordato lo stesso agente. “Al momento appartiene ancora al CSKA. Deciderà il presidente dei Sanniti se riscattare Gaich”. Infine, una curiosità sul perché ha scelto l’Italia: “Molti argentini come Batistuta e Crespo hanno fatto benissimo qui”.