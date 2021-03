Pirotecnico pareggio per 3-3 tra Fiorentina e Parma che ha lasciato l’amaro in bocca a Roberto D’Aversa: il commento post partita

Si è chiuso con un clamoroso 3-3 l’incontro tra Fiorentina e Parma con i ducali riacciuffati proprio in pieno recupero dai viola, rimandando di fatto l’appuntamento con una vittoria che manca da troppo tempo. Quasi sconsolato il tecnico D’Aversa ha commentato il pari di oggi a ‘Sky Sport’: “Nelle ultime partite la squadra è stata sempre superiore all’avversario tranne che contro l’Inter. Andiamo facilmente in gol ma non riusciamo a portare a casa risultato pieno. Emblematico oggi che a due minuti dalla fine ci siamo fatti gol da soli. È un rammarico perchè la squadra si sta esprimendo bene”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, riflessioni sulla panchina! Tutti i dettagli

D’Aversa prosegue: “Il recupero di oggi non me lo spiego. Abbiamo fatto la partita e ribaltato il risultato ma commettiamo degli errori di inesperienza pur avendo calciatori esperti in campo. Una squadra in difficoltà dobbiamo sportivamente ucciderla ma troppo spesso facciamo risorgere gli avversari”.

Il tecnico del Parma ha poi concluso: ” La Serie A non permette cali di concentrazione, o il pensiero di vedere le cose in maniera negativa, e cambiare atteggiamento. Va cambiato questo aspetto, la personalità il dover portare a casa il risultato, deve scattare nella testa e queste difficoltà ci mettono in una posizione di classifica che non rispetta l’andamento della partite, bisogna trovare la strada giusta”.