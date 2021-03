Calciomercato Parma, riflessioni sulla panchina di D'Aversa | I dettagli

Continua a non arrivare la vittoria per il Parma di D’Aversa: la situazione dei gialloblù si complica. Le ultime sull’allenatore

Un’altra clamorosa beffa nel finale. L’autogol di Iacoponi, arrivato al 94′, vanifica la rimonta del Parma di D’Aversa, che pareggia 3-3 sul campo della Fiorentina e resta in piena zona retrocessione. La situazione dei gialloblù si fa sempre più complicata: il quart’ultimo posto del Cagliari resta distante 5 punti, con i sardi che saranno impegnati alle 18 sul campo della Sampdoria. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, rinnovo Ibanez: i dettagli della clausola

A preoccupare la società, oltre alle tante rimonte subite nel finale, è soprattutto il ruolino di marcia da quando D’Aversa è tornato in panchina. L’allenatore, infatti, non ha ancora ottenuto una vittoria ed è reduce da 7 sconfitte e 4 pareggi tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento piuttosto preoccupante, che nelle prossime settimane potrebbe indurre la dirigenza a fare delle riflessioni anche sulla posizione dell’allenatore. Non è infatti escluso che la società possa decidere di mettere in discussione il tecnico, iniziando anche a programmare la prossima stagione. Sono insomma settimane piuttosto delicate anche in casa Parma. Vi terremo aggiornati.