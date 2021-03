Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha fatto chiarezza sul suo futuro alla Beneamata

Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha presentato in conferenza stampa le ultime sul suo futuro in nerazzurro: “Sicuramente c’è un dato di fatto, il contratto per un’altra stagione. Detto ciò, in questo momento dobbiamo essere molto concentrati sul presente, non ci dobbiamo far distrarre da altre cose. Adesso dobbiamo pensare al presente, influire su quello da qui alla fine“.

Conte ha poi aggiunto: “Quello che accadrà all’esterno sinceramente non lo so, non posso immaginarlo, è una situazione che ci è caduta addosso. Poi capisco anche che si voglia cercare di parlare di altro, ma noi dobbiamo essere molto focalizzati, il mio presente e futuro adesso è da qui a fine stagione. Poi vedremo quello che accadrà, il presente è adesso e il futuro è fino a fine campionato, è lì che possiamo influire